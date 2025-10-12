پخش زنده
بورس انرژی ایران در روز ۲۰ مهر میزبان عرضههای متنوعی در رینگ داخلی شامل آیزوریسایکل، بنزین و سیاو بود و ارزش معاملات روز گذشته به رکورد ۲۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی، برنامه عرضه ۶ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، ۳ هزار تن بنزین پتروشیمی ایلام و ۳ هزار تن سیاو پالایش نفت آبادان بود.
مجموع ارزش ریالی معاملات بورس انرژی ایران در روز ۱۹ مهر به ۲۰ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال رسید که ۹۳ درصد آن مربوط به رینگ داخلی بازار فیزیکی بود و باقی آن به معاملات رینگ بینالملل، برق و ابزارهای مالی اختصاص داشت.
در رینگ بینالملل بازار فیزیکی، ۴ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس به قیمت پایه منفی ۵ پریمیوم دلار به ازای هر تن عرضه و به فروش رفت که ارزشی برابر ۱،۳۷۱ میلیارد ریال ثبت شد.
شرکت پالایش نفت امام خمینی فروشنده برتر رینگ داخلی بود و ۴۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع را با قیمت پایه ۴۴۷ هزار و ۹۲۲ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه و با ثبت ارزش ۱۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال، صدرنشین شد.
در بخش ابزارهای مالی نیز معاملات به ارزش ۱،۲۵۸ میلیارد ریال انجام گرفت و ۱۳ میلیون و ۸۸۷ هزار واحد صندوق سینرژی با ارزش ۲۵۸ میلیارد ریال دادوستد شد.