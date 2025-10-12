شهردار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی پروژه چندمنظوره رفاهی و ورزشی در شهرک زرناس با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: زمین چمن مصنوعی این مجموعه تا سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری، در آیین کلنگ‌زنی مجموعه رفاهی و ورزشی شهرداری در شهرک زرناس، اظهار کرد: این مجموعه چندمنظوره با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رفاهی شهروندان، شامل استخر سرپوشیده، خوابگاه و زمین چمن مصنوعی خواهد بود.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان در اسرع وقت احداث و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

صفری با اشاره به اهمیت این مجموعه، بیان کرد: متأسفانه استخر قبلی شهرداری اردبیل واگذار و به ساختمان تبدیل شده بود و از این رو شهرداری در حال حاضر فاقد استخر است. با تکمیل این مجموعه جدید، شهرداری اردبیل دوباره صاحب استخر شده و این امر از نظر خدماتی حائز اهمیت است.

شهردار اردبیل تصریح کرد: تلاش می‌شود فاز زمین چمن مصنوعی این مجتمع ورزشی با تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، ظرف سه ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

صفری در تشریح مشخصات این پروژه بزرگ، اعلام کرد: استخر این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع، خوابگاه مجموعه در زمینی به مساحت ۳۵۰ متر مربع و زمین چمن مصنوعی نیز در مساحت ۶۵۰ متر مربع احداث خواهد شد.

وی افزود: در مجموع، ۲۲۵۰ متر مربع فضای خدماتی و رفاهی در این مجتمع ایجاد خواهد شد.

شهردار اردبیل در پایان سخنان خود با اشاره به اقدامات جاری مدیریت شهری، گفت: در حال حاضر شش پروژه مهم دیگر شهری آماده افتتاح است.

صفری تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، فاز دوم تقاطع غیرهمسطح نیایش است که با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان چندین شهرک را از بن‌بست خارج کرده و به‌زودی طی مراسمی رسمی افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.