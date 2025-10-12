سرهنگ پاسدار محمد سهرابی، پرچمدار ایثار و مقاومت نهاوند، آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این شهید گرانقدر که در جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع جانبازی نائل آمده بود، بر اثر شدت جراحات وارده دعوت حق را لبیک گفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید والامقام فردا دوشنبه ۲۱ مهرماه از ساعت ۹ صبح از مقابل سپاه تا میدان امام نهاوند تشییع و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش روستای تکه منتقل می‌شود.

مراسم ترحیم همان روز از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در مسجد روستای تکه برگزار خواهد شد.

از پیکرشهید محمد سهرابی امروز ساعت ۱۶ در میدان بسیج نهاوند استقبال ویادبودی هم امشب ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد مصلی این شهر برگزار می‌شود.