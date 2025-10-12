نخستین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی به کشور‌های عربی، از امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس آغاز به‌کار کرد و تا ۲۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این رویداد که با هدف گسترش همکاری‌های تجاری و توسعه بازار‌های صادراتی ایران در جهان عرب برگزار شده، استان گلستان با غرفه‌هایی از صنایع‌دستی، شرکت‌های تولیدی و اتاق بازرگانی گلستان جلوه‌ای از ظرفیت‌های متنوع و توانمندی‌های اقتصادی این استان را به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه همه‌روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر برای بازدید علاقه‌مندان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دایر است.