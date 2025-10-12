پخش زنده
به مناسبت روز جهانی کودک، مراسم جشن و شادی در مرکز ملاقات فرزندان طلاق مهر خانواده اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری استان در مراسم جشن و شادی در مرکز ملاقات فرزندان طلاق مهر خانواده اهواز که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد، گفت: روز جهانی کودک فرصت مغتنمی است تا بار دیگر یادآوری کنیم کودکان، سرمایههای ارزشمند جامعه و آیندهسازان سرزمین ما هستند و حمایت از سلامت روحی و عاطفی آنان، بهویژه کودکانی که درگیر جدایی والدین میشوند، از مهمترین اولویتهای ما در دستگاه قضایی است.
مریم شمعونی افزود: مرکز مهر خانواده با هدف ایجاد فضای امن، آرام و مناسب برای ملاقات فرزندان با والدین خود طراحی شده است تا روابط خانوادگی در فضایی کنترلشده و بدون تنش تداوم یابد.
وی تصریح کرد: برگزاری این جشنها در مناسبتهای فرهنگی، گامی در جهت افزایش نشاط اجتماعی کودکان و کاهش آسیبهای ناشی از طلاق برای آنان است.
مدیر دفتر حمایت از زنان و خانواده گفت: با همافزایی مجموعه نهادهای مرتبط و تداوم چنین برنامههایی، میتوان ضمن تقویت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان، در مسیر کاهش آسیبهای روانی ناشی از طلاق، گامهای عملی و مؤثرتری برداشت.
در ادامه این مراسم، برنامههایی همچون اجرای سرودهای کودکانه، نقاشی، بازیهای گروهی و نمایشهای آموزشی برگزار شد. همچنین برای ایجاد انگیزه و شادی در کودکان، هدایایی به آنها اهدا شد.