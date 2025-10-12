به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این حادثه از ساعت ۱۲ و سی و پنج دقیقه ظهر امروز در طبقه دوم این مجتمع رخ داده است.

مهرداد حسن زاده گفت: نیرو‌های آتش نشانی قشم در حال مهار آتش هستند و ۱۰ تن از آتش نشانان از بندرعباس به همراه یک فروند شناور ناجی و چهار گروه عملیاتی از صنایع غرب استان به منطقه اعزام شده‌اند.

وی افزود: علت حادثه و میزان خسارت پس از بررسی ارزیابی می‌شود.

مجتمع تجاری نور درگهان جزیره قشم هم در تیر ماه دچار آتش سوزی شد.





