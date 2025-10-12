به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود گفت: در پی بازرسی کارشناسان واحد سلامت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، یک واحد اغذیه‌فروشی به دلیل رعایت نکردن اصول و ضوابط بهداشتی شناسایی و با دستور مراجع ذی‌صلاح و در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی مهر و موم شد.

رامین غلامپور سیگارودی ، با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی افزود : هدف از این بازرسی‌ها حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مواد غذایی ناسالم است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی ، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان بهداشت اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.