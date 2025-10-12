به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: دارندگان اسناد اولویت دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ می‌توانند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

دهقانی افزود: دارندگان قبض با مراجعه به سامانه my.haj.ir یا دفاتر خدمات زیارتی، نسبت به تکمیل و بروز رسانی اطلاعات و ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیان در این مرحله مبلغ دویست میلیون تومان بصورت علی الحساب از طریق درگاه اینترنتی مندرج در سایت پرداخت می‌کنند تا اسامی در لیست اعزام حج سال آینده قرار گیرد.

مدیر حج و زیارت هرمزگان پیش بینی کرد: هزار و ۷۰۰ تن از هرمزگان عازم سرزمین وحی شوند.

دهقانی گفت: دارندگان قبض تا مقطع زمانی ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ چهارشنبه بیست و سوم مهرماه و دارندگان قبض تا ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ در تاریخ شنبه ۲۶ مهر برای پیش ثبت نام اقدام کنند.