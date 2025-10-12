پخش زنده
امروز: -
بیش از ۶۴ هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در اصفهان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: نیمه نخست امسال ۶۴ هزار و ۶۷ درخواست صدور مجوز کسب و کار به روش الکترونیکی در این استان ثبت شده است.
فاطمه احمدی افزود: بر اساس اطلاعات سامانه ملی مجوزهای کشور، از مجموع ۶۴ هزار و ۶۷ درخواست برای ۳۵ هزار و ۶۹۶ مورد، مجوز صادر شده است.
وی، درخواستهای صدور مجوز را در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲ درصد و مجوزهای صادر شده را هم حدود پنج درصد بیشتر بیان کرد و گفت: این معاونت در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و کمک به بهبود شرایط صدور مجوز از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور، اقداماتی همچون ارزیابی ماهانه عملکرد دستگاههای صدور مجوز در استان اصفهان، پیگیری شکایات ارجاعی از طریق سامانه ملی مجوزها، پیگیری مشکلات دستگاهها در روند صدور مجوز از طریق سامانه ملی مجوزها و همچنین پیگیریهای موردی مربوط به درخواست کنندگان را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اضافه کرد: اینگونه اقدامات با همراهی دیگر دستگاههای اجرایی به بهبود شاخص پاسخگویی در روند صدور مجوز در استان منجر شده به طوریکه این شاخص در شهریور امسال به ۹۶.۷ درصد رسیده و در مقایسه با شهریور سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته است.
احمدی افزود: بهبود شرایط صدور مجوز از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور و نظارت ماهانه بر عملکرد دستگاههای صادرکننده مجوز موجب رشد قابل توجه عملکرد صدور مجوز در استان اصفهان شده است.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه میکند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب میشود.
بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینههای صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاهترین زمان ممکن، دریافت کند.
دبیرخانه «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به عهده دارد.