استاندار گیلان گفت: با همافزایی همه دستگاههای ملی و استانی به ویژه کمیته امداد امام، اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در استان تسریع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در نشست مشترک با مدیران کل دستگاههای اجرایی استان از جمله راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان ملی زمین و مسکن و کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ با اشاره به اهمیت همکاری نزدیک نهادها برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در استان، گفت: ساخت مسکن علاوه بر ضرورتی اجتماعی، موتور محرک اقتصاد، اشتغال و بهبود معیشت مردم است که باید از تمام ظرفیتهای استانی و ملی در این مسیر استفاده شود.
هادی حق شناس با تأکید بر بهره گیری از توانمندیهای مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: کمیته امداد با ظرفیتهای اقتصادی و اجرایی خود میتواند بازوی مؤثری در ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به لزوم حفظ محیط زیست و فضای سبز در طرحهای توسعه شهری، اضافه کرد: اجرای طرحهای ساخت مسکن در گیلان نباید کمترین آسیبی به باغها و درختان و محیط زیست استان وارد کند، زیرا حفظ طبیعت و پوشش گیاهی گیلان به عنوان سرمایهای طبیعی برای آیندگان امری ضروری است.
استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه با اجرای دستورالعمل ماده ۱۴ مصوبه هیئت وزیران، زمینهای مناسب برای ایجاد توازن میان توسعه شهری و صیانت از باغها فراهم شده است، گفت: با اجرای دقیق این دستورالعمل، میتوان با حفظ طبیعت سبز استان، امکان ساخت و ساز اصولی و متناسب برای اقشار مختلف مردم را فراهم کرد.
حق شناس در پایان با قدردانی از همراهی کمیته امداد و دیگر دستگاههای اجرایی گیلان، تأکید کرد: تمامی دستگاهها موظفند با روحیه جهادی، همکاری متقابل و برنامه ریزی منسجم، روند اجرای طرحهای مسکن و زیرساختهای این طرحها را تسریع کنند تا مسیر توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم گیلان هموار شود.