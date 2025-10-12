به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی پارسانیا مدیر شبکه آموزش، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره رویکردهای جدید این شبکه گفت: در دوره جدید ما سه مرحله را طراحی کردیم، یک مرحله بازپخش آن برنامه‌های ویژه و خوبی بود که قبلا تولید شده است، چون این برنامه ها هم سرمایه صداوسیما و هم وزارت آموزش و پرورش است.

وی افزود: یک راهبردی که در مرحله اول افتاده است این که ما روزانه حدود ۲ ساعت آموزش را­ به بازپخش آن برنامه ها اختصاص بدهیم. ­ در مرحله دوم البته در تامل با وزارت آموزش و پرورش تلاش داریم که همان خلا‌هایی که در مرحله اول داشتیم آن خلا‌ها برطرف شود و درس‌هایی که تولید نداشتیم و یا تولید داشتیم ولی تغییر کرده این درس‌ها، تولیدات جدید داشته باشیم و در مرحله سوم باز درس‌هایی که از قبل تولید داشتیم بتوانیم ارتقا بدهیم. ­­

وی گفت: این سه رویکرد جدید شبکه آموزش است و حداکثر تا ده روز دیگر ارایه دو ساعت مدرسه تلویزیونی در شبکه آموزش را آغاز می کنیم.

پارسانیا افزود: یکی از­خلاهای رسانه‌ای کشور این بود که­ ما رسانه ویژه مدرسه نداشتیم و هنوز هم نداریم، مدرسه یکی از نهاد‌های بسیار مهم در فرهنگ کشور است. در مناطق مختلف کشور نهادی داریم به نام مدرسه، بچه‌ها در انجا تحصیل می‌کنند، ­ کسب علم، دانش، تربیت اخلاقی، اعتقادی، حرفه‌ای، اقتصادی، سیاسی و علمی، را یاد می گیرند. منتهی آن گونه که شایسته مدرسه است ما رسانه‌ای­ متاسفانه نتوانستیم اختصاص بدهیم و حداقل حق مدرسه در کشور این است که یک شبکه آموزشی ویژه برای مدرسه اختصاص پیدا بکند. ویژه معلمانان، دانش آموزان و اولیای دانش آموزان.

یکی از تغییر و تحولاتی که آغاز شده و در سر آغاز آن هستیم در شبکه آموزش، هدایت این شبکه به سمت مدرسه است. یعنی پرداختن به مدرسه است. جدی شدن مدرسه در شبکه آموزش به طوری که ماموریت و هویت اصلی این شبکه را مدرسه قرار دهیم و شعار شبکه آموزش شبکه مدرسه است. با این نگاه یکی از مهم‌ترین رویداد‌های مدرسه بازگشایی مدرسه است، با آغاز سال تحصیلی، هرسال شور و نشاطی در کل کشور اتفاق می‌افتد. بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز در کشور داریم که با اختصاص معلم و خانواده ها، می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور درگیر این رویداد هستند.

امسال کاری که اتفاق افتاد تحت عنوان «نوروز دانش» این بود که ما بتوانیم یک جشن ملی را رقم بزنیم یعنی بتوانیم بتوانیم این آغاز سال تحصیلی را مانند یک جشن یک نوروز رقم بزنیم اما­ نوروزی که در زمینه علم، تربیت و اخلاق و دانش است­. شبکه آموزش کاری که کرد ویژه برنامه «نوروز دانش» را طراحی کرد البته ما با همکاری تمام شبکه‌های سیما، روی انتن همه شبکه ها این برنامه را پخش کردیم­. ­

اتفاق ویژه‌ای که رقم خورد حضور معلمانان و دانش اموزان کشور در این برنامه‌ها بود بیش از ۱۰۰ معلم از نقاط مختلف کشور به صورت حضوری و تلفنی در عرض یک هفته روی انتن حضور داشتند که از تجربیات خودشان و اتفاقاتی که در اغاز سال تحصیلی در مدرسه بود گفتند و معرفی کردند. تجربیات مدرسه‌ای خود را به سایر معلمان معرفی می‌کردند، دانش اموزان تجربیات دانش اموزی­­ خود را معرفی می‌کردند، رویداد‌های سالانه آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی در نوروز دانش معرفی شد ­به دانش اموزان و معلمان که در طول سال تحصیلی می‌توانند در چه رویداد‌هایی مشارکت داشته باشند. ضمن اینکه برنامه‌های شادی هم در ذیل این برنامه نوروز دانش تدارک دیده شده بود که علاوه بر شبکه آموزش، سایر شبکه‌های سیما هم به صورت ویژه به این مسئله می‌پرداختند. ­

وی درباره سایر برنامه‌های شبکه آموزش گفت: همه این برنامه‌ها مثل روال قبل است، بحث این است که جای مدرسه بسیار تنگ بود در شبکه آموزش و داریم این جا را برای مدرسه باز می‌کنیم، ما همچنان مهارت آموزی داریم، ­­ این برنامه‌ها همچنان به قوت خود باقی است، اما نکته این است که ما پرداختن به مدرسه، به دانش اموز، مسایل دانش اموز، مسایل اولیای دانش اموزان، مسایل معلم‌ها، آموزش معلم‌ها و تجربه گردانی بین معلم‌ها را بنا داریم تقویت بکنیم و توسعه بدهیم.

وی درباره مدرسه تلویزیونی گفت: یکی از مسایلی که ما در کشور داریم­ همه بچه‌های ­­ما در کشور از اموزش با کیفیت برابر­ برخوردار نیستند زحماتی زیادی کشیده شده ما همین الان در بسیاری از نقاط کشور مدرسه یک نفره داریم یعنی برای یک دانش اموز یک مدرسه و یک معلم اختصاص دادیم، بیش از ۵۰۰ مدرسه ما در کشور­ یک دانش اموزه هست بسیار مدارس دو دانش اموزه داریم شاید نیمی از مدارس کشور زیر ۵۰ دانش اموز باشد این نشان می‌دهد که تربیت و اموزش در کشور ما مهم است، اما با وجود همه اینها حتی ممکنه در خود تهران یک­ دانش اموز از اموزش باکیفیت ویژه برخوردار نیاشد کاری که شبکه اموزش می‌تواند بکند و کمک بکند به عنوان بازوی کمکی­ وزارت اموزش و پرورش این است که مکمل مدرسه باشد و بتوانند ان دانش اموزان را از اموزش‌های مکمل و باکیفیت بهره‌مند بکند در هر نقطه‌ای از کشور که حضور دارند.

وی گفت: این تجربه قبلا اتفاق افتاده­، تجربیاتی خوبی داشتیم در دوران کرونا از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰، ما دو سال مدرسه تلویزیونی داشتیم تجربه بسیاری خوبی رقم خورد. بیش از ۷۵ درصد دانش اموزان از طریق مدرسه تلویزیونی اموزش دیدند. یک بار بزرگ ملی را شبکه اموزش برداشت البته شبکه‌های قران، چهار و شبکه پوبا هم امدند به کمک شبکه اموزش در دوران کرونا. بعد از دوران کرونا که مدارس باز شد از ۱۴۰۰ به بعد، باز شبکه اموزش­ تولیدات خوبی داشت تحت عنوان مدرسه تلویزیونی ایران، البته ­­این بار با­ رویکرد متفاوت، با کیفیت ارائه بهتر، درس‌ها به صورت خلاصه‌تر ارایه می‌شد که بتواند بازوی مکمل مدرسه باشد نه جایگزین مدرسه و تولیدات خوبی اتفاق افتاد البته نه در همه درس‌ها متناسب با ان دوره زمانی مثلا در دوره ابتدایی ما درس‌های فارسی، ریاضی و علوم را تولید داشتیم که تولیدات با کیفیت بود­. ­