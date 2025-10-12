پخش زنده
۷۷ درصد از درآمد مصوب خراسان جنوبی، در نیمه نخست امسال محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: در نیمه نخست امسال، مبلغ ۱۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال از درآمدهای استانی محقق شده است.
بهدانی با بیان اینکه میزان درآمدهای وصولی از محل مالیات در نیمه اول سال جاری ۱۴ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال بوده است، بر اهمیت اطلاع رسانی در خصوص مشوقهای مالیاتی، تاکید کرد.
وی گفت: اداره کل امور مالیاتی، ضمن برگزاری نشستهای تخصصی با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون، بستههای تشویقی و حمایتی را در حوزه پرداخت مالیات اطلاع رسانی کند.
رئیس ستاد درآمد و تجهیز منابع استان، همچنین با اشاره به اهمیت تقویت منابع مالی سیستم بانکی استان، خواستار پیگیری جدی برای انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان شد.
بهدانی با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی معادن، افزود: باید از موازی کاری و جزیرهای عمل کردن در موضوع مسئولیت اجتماعی معادن جلوگیری شود و در جهت هدفمندی اعتبارات این حوزه عمل شود تا اعتبارات به صورت بهینه، هزینه شود.