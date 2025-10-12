پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در حالیکه شمارش معکوس برای انتخابات پارلمانی عراق آغاز شده است فضای سیاسی کشور رنگ و بوی رقابت به خود گرفته است. رهبران جریانهای سیاسی و نامزدهای برجسته، شخصاً وارد میدان تبلیغات شدهاند تا در تعیین ترکیب آینده مجلس نقشآفرینی کنند.
این انتخابات، آزمونی سرنوشتساز برای عراق به شمار میرود، آزمونی که نتیجه آن میتواند مسیر ثبات، اصلاحات، و شکلگیری دولت آینده را رقم بزند.
انتخابات مجلس عراق یازدهم نوامبر آینده برابر با بیستم آبان برگزار خواهد شد.