به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شب گذشته درگیری‌های شدیدی میان مرزبانان افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی دو کشور به وقوع پیوست و امروز نیز این درگیری با حملات هوایی و توپخانه‌ای پاکستان به مناطقی در افغانستان ادامه یافت.

درگیری‌های شب گذشته در مناطق مرزی هفت استان افغانستان با مرزبانان پاکستانی صورت گرفت در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شد. وزارت دفاع افغانستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات تلافی جویانه نیرو‌های افغان حوالی ساعت دوازده شب گذشته به پایان رسید، اما هشدار داد در صورتی که پاکستان بار دیگر حریم افغانستان را نقض کند، نیرو‌های مسلح ما برای دفاع از حریم کشور آماده بوده و پاسخ قاطع خواهد داد.

اما صبح امروز مناطق مرزی افغانستان بار دیگر هدف تیراندازی و حملات خمپاره‌ای ارتش پاکستان قرار گرفت و گذرگاه‌های مرزی دو کشور نیز به روی رفت و آمد و انتقال کالا‌های تجاری بسته شد.

عملیات تلافی جویانه نیرو‌های افغانستان درحالی انجام شد که در روز‌های اخیر شهر کابل و استان پکتیکا در جنوب شرق افغانستان هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته بود.

نیرو‌های مرزی افغانستان در عملیات انتقام جویانه شب گذشته در هفت ولایت مرزی به مواضع نظامیان پاکستان یورش بردند. افغانستان در حالی که از پایان این عملیات خبر می‌دهد، اما امروز مناطقی از افغانستان توسط پاکستان از جمله در یکی از شهرستان‌های مرزی ولایت قندهار بمباران شد.

پاکستان، حکومت افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) متهم می‌کند، گروهی که درگیر جنگ با نظامیان پاکستانی است.