به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، اسماعیل عرشیان، مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین، گفت: هتل قهرمانی با شانزده حجره و ظرفیت اقامت سی و پنج مسافر افتتاح شد و همچنین، رستوران و کافه قهرمانی نیز به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین اظهارداشت:همچنین، سرای خورشید در سرای بهشتیان به مساحت دو هزار و صد متر مربع و با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد تومان تجهیز شده و به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه نیز به همت شهرداری قزوین مرمت و احیا شده است.

افتتاح این دو مجموعه به عنوان گام مهمی در راستای توسعه گردشگری در قزوین تلقی می‌شود.

مجموعا ۸۰ میلیارد تومان برای این دو مجموعه هزینه شده است.