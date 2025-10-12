افتتاح دو مجموعه گردشگری و پذیرایی در قزوین
دو مجموعه گردشگری و پذیرایی با ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اسماعیل عرشیان، مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین، گفت: هتل قهرمانی با شانزده حجره و ظرفیت اقامت سی و پنج مسافر افتتاح شد و همچنین، رستوران و کافه قهرمانی نیز به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین اظهارداشت:همچنین، سرای خورشید در سرای بهشتیان به مساحت دو هزار و صد متر مربع و با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد تومان تجهیز شده و به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه نیز به همت شهرداری قزوین مرمت و احیا شده است.
افتتاح این دو مجموعه به عنوان گام مهمی در راستای توسعه گردشگری در قزوین تلقی میشود.
مجموعا ۸۰ میلیارد تومان برای این دو مجموعه هزینه شده است.