دانشگاه سمنان در آخرین گزارش نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۶ در رتبه ۱۰۰۱ تا ۱۲۰۰ دانشگاههای جهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد حسین احسانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان: گفت: این دانشگاه در شاخص کیفیت پژوهش (Research Quality) موفق به کسب امتیاز قابل توجه ۵۲.۲ شده است که نشان از ارتقا در سطح کیفی تولیدات علمی و استنادات پژوهشی دانشگاه دارد.
وی افزود: همچنین کسب امتیاز ۴۸.۶ در شاخص تعامل با صنعت (Industry)، بیانگر ارتباط این دانشگاه با حوزههای اجرایی و صنعتی کشور است.
احسانی گفت: دانشگاه سمنان هرچند در شاخص محیط پژوهشی (Research Environment) با امتیاز ۱۷.۳ هنوز فاصلهای با شرایط ایدهآل دارد، اما برنامهریزیهای کلان در راستای بهبود زیرساختها و حمایت از پژوهشگران در حال اجراست.
وی گفت: با کسب امتیاز ۳۱.۹ در شاخص چشمانداز بینالمللی (International Outlook)، ظرفیتهای فراوانی برای توسعه تعاملات علمی بینالمللی، جذب دانشجوی خارجی و مشارکت در پروژههای مشترک جهانی وجود دارد که مطابق برنامه دانشگاه در این خصوص در سالهای آینده با جدیت بیشتری تلاش خواهد شد.
دانشگاه سمنان در رتبه سال ۲۰۲۴ این نظام رتبه بندی نیز در جایگاه ۱۰۰۱ تا ۱۲۰۰ قرار داشت.