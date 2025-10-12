به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،به گزارش روابط عمومی هیات هندبال خراسان رضوی؛ در این رقابت‌های چهار روزه هفت تیم از استان‌های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، مرکزی، قزوین، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در دو گروه چهار تیمی و سه تیمی با یکدیگر رقابت کردند .

در پایان تهران به مقام اول دست یافت و تیم‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

اما با برگزاری پویش پرتاپ پنالتی ۷ متر که همزمان با مسابقات هندبال خردسالان قهرمانی کشور در مشهد برگزار شد، تیم‌های مازندران، خراسان رضوی و تهران به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم رسیدند.