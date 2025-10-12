پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش اطفای حریق و آتش درشرایط اضطراری به منظور سنجش توانایی وهماهنگی کارکنان درون وبرون سازمانی شرکت نفت در ارومیه برگزارشد.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی ارومیه گفت:این رزمایش در سه مرحله شامل اطفای حریق فرضی نفتکش درسکوی بارگیری، بروز نشتی درسکوی نفت واطفای حریق در پمپ شیت ویکی از مخازن نفتی اجرا شد.
احمد مجرد افزود: ارتقای ایمنی تاسیسات وکارکنان وبرنامه ریزی برای بهبود زیرساختهای واکنش سریع در شرایط اضطراری از اهداف این رزمایش است.
اوگفت:دراین مانور نیروهای آتش نشانی، انتظامی، سپاه، جمعیت هلال احمر و اورژانس ونیروهای شرکت نفت مناطق اردبیل، آذربایجان شرقی، منطقه میاندوآب وارومیه مشارکت داشتند.