به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش اطفای حریق و آتش درشرایط اضطراری به منظور سنجش توانایی وهماهنگی کارکنان درون وبرون سازمانی شرکت نفت در ارومیه برگزارشد.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارومیه گفت:این رزمایش در سه مرحله شامل اطفای حریق فرضی نفتکش درسکوی بارگیری، بروز نشتی درسکوی نفت واطفای حریق در پمپ شیت ویکی از مخازن نفتی اجرا شد.

احمد مجرد افزود: ارتقای ایمنی تاسیسات وکارکنان وبرنامه ریزی برای بهبود زیرساخت‌های واکنش سریع در شرایط اضطراری از اهداف این رزمایش است.

اوگفت:دراین مانور نیرو‌های آتش نشانی، انتظامی، سپاه، جمعیت هلال احمر و اورژانس ونیرو‌های شرکت نفت مناطق اردبیل، آذربایجان شرقی، منطقه میاندوآب وارومیه مشارکت داشتند.