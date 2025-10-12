شاخص کل بازار سرمایه روز یکشنبه با افزایش ۶۸ هزار و ۴۰۹ واحدی (۲.۳۲ درصد) به ارتفاع ۳،۰۱۸،۷۵۳ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۷۵۷ واحدی (۱.۸۶ درصدی) به سطح ۸۶۰ هزار و ۷۹۸ واحد رسید.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۲۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۷۵۷ نماد (۹۳ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۵۵ نماد بود.

در معاملات روز جاری ۳ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی وارد شد.

بیشترین پول حقیقی به صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.

صندوق‌های طلا و سکه‌های بورسی هم دومین روز متوالی بازدهی منفی را ثبت کردند.