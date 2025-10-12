رئیس جمهور شکستن قالب‌های ذهنی و باور به امکان تغییر را شرط اصلی هر تحول دانست و تصریح کرد: نقطه آغاز هر تحول، تغییر در ذهنیت مدیران، معلمان و کارشناسان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان ظهر امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، در آیین بهره‌برداری هم‌زمان از طرح‌های «نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» با قدردانی از تلاش خیران، مسئولان و مدیران محلی، بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های آموزشی کشور و ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری تأکید کرد.

رئیس جمهور افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد مدارس کشور از نظر کیفیت و استاندارد‌های آموزشی پایین‌تر از مدارس دیگر کشور‌ها باشند و نباید پذیرفت که کلاس‌های درس از نظر امکانات، روش‌های آموزشی و کیفیت یادگیری ضعیف‌تر از دیگر نقاط جهان اداره شوند.

آقای پزشکیان، شکستن قالب‌های ذهنی و باور به امکان تغییر را شرط اصلی هر تحول دانست و تصریح کرد: نقطه آغاز هر تحول، تغییر در ذهنیت مدیران، معلمان و کارشناسان است. زمانی می‌توان به کیفیت بالای آموزش دست یافت که این باور شکل بگیرد که هیچ دانش‌آموزی نباید بدون یادگیری عمیق و کسب مهارت کافی از کلاس خارج شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که در صورت شکل‌گیری این باور در ذهن معلم، مدیر، استاندار، وزیر و رئیس‌جمهور، مسیر تغییر آشکار خواهد شد و امکان ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیت‌های خارجی ندارد، موضوع کیفیت آموزشی مستقیماً به رفتار، علم، انگیزه و باور معلمان و مدیران وابسته است.

آقای پزشکیان با بیان این‌که الگوسازی الهام‌بخش برای آینده کشور باید از همین کلاس‌های درس و مدارس آغاز شود، استفاده از توان مردم و خیرین را یک راهکار اساسی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و اظهار داشت: هیچ خانواده‌ای تمایلی به آموزش ضعیف فرزندان خود ندارد و نظام آموزشی موظف است زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌ها را فراهم کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مدارس در شکل‌دهی آینده کشور، بر ضرورت هدایت ذهنیت دانش‌آموزان از دوران کودکی به سمت بهترین شدن و نقاد بودن تأکید و تصریح کرد: باور به توانایی تغییر و بهتر شدن زمینه‌ساز پیشرفت و ارتقای کشور است.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری درست از منابع محدود خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت آموزشی لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست و می‌توان با هزینه کمتر، بهترین کیفیت را ارائه داد. طراحی روش‌های مدیریتی کارآمد و تضمین ماندگاری اقدامات، از محور‌های اصلی این تحول است.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های انسانی کشور اظهار داشت: جامعه ایران نباید از کشور‌های پیشرفته عقب بماند. استعداد انسانی در ایران و سایر کشور‌ها تفاوتی ندارد و در صورت شکل‌گیری باور و اراده تغییر، امکان شکوفایی کامل وجود دارد.

آقای پزشکیان در پایان ضمن قدردانی از تلاش همه دست‌اندرکاران آموزشی و خیرین تأکید کرد نباید به وضع موجود رضایت داد و لازم است هر روز راه‌های بهتر و کارآمدتری برای تربیت نسل آینده کشور جست‌و‌جو شود.

در این مراسم با دستور رئیس جمهور، به شکل هم‌زمان و به صورت ویدیو کنفرانس ۲ هزار و ۴۰۶ طرح آموزش و پرورش و ۲ هزار و ۸۶۳ پروژه «میدان همدلی» و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه طرح «شهید عجمیان» افتتاح شد.