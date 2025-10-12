به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، با اتمام مهلت ثبت نام در نوزدهمین جشنواره بین المللی مستند ایران؛ سینما حقیقت، 15 اثر تولید شده در گروه مستند روایت فتح متقاضی حضور در این جشنواره بین المللی شده اند.

مستندهای «اوس غلامرضا » به کارگردانی اسماعیل براری ،

«هنگام عصر» به کارگردانی امیر جعفری،

«ذوب اراده» به کارگردانی مهرداد خاکی،

«نگهبان تولید» به کارگردانی علیرضا خلیل پور،

«از نزدیک» به کارگردانی محمدرضا گودرزی

«بانی وصل» به کارگردانی رضوانه فتحی،

«ژاکت شیشه ای» به کارگردانی جواد یمقوری

«مترجم» به کارگردانی رامین لطیفی

«مارال» به کارگردانی محمدرضا گودرزی

«دختر شایسته» به کارگردانی محمد رفیعی

«ژرفاب» به کارگردانی محمد زارع

«خیره به خورشید» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی

«نبض در خط مقدم» به کارگردانی مرتضی شعبانی

«جنگ از پیاده رو» به کارگردانی سید روح اله حسینی

« پلز ، دختر سنگی» به کارگردانی مسعود دهنوی

به نمایندگی از خانواده بزرگ روایت فتح جهت حضور در نوزدهمین جشنواره بین المللی مستند ایران ، سینما حقیقت ثبت نام خود را نهایی کرده اند.



نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آذرماه 1404 برگزار می گردد.