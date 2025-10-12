به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود که مسابقات والیبال پسران از ۲۷ مهر تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در این بازی‌ها است که شاگردان عادل غلامی با تیم‌های چین و قطر در گروه دوم مقدماتی همگروه هستند.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ۱۲ بازیکن ایران در مسابقات والیبال پسران بازی‌های آسیایی جوانان را معرفی کرد.

شنتیا به‌نژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گله‌دار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، مبین کلاسنگیانی، سیاوش زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، سیدمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

گروه‌بندی مسابقات والیبال پسران بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به قرار زیر است:

گروه A: بحرین، پاکستان و مغولستان

گروه B: ایران، چین و قطر

گروه C: ازبکستان، قزاقستان و عربستان

گروه D: چین تایپه، تایلند و اندونزی