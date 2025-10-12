پخش زنده
امروز: -
یک ناوگان جدید از نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین از بندر نظامی چینگدائو در استان شاندونگ واقع در شرق چین حرکت کرد تا ماموریت محافظت از کشتی های چینی در خلیج عدن و آبهای نزدیک سومالی را بر عهده بگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن ، این چهل و هشتمین ناوگان نیروی دریایی چین است که برای انجام ماموریت عازم آب های خلیج عدن می شود. این ناوگان شامل یک ناوشکن موشکانداز، یک ناوچه موشکانداز و یک کشتی تدارکاتی است و دو بالگرد و دهها نیروی ویژه نیز همراه آن هستند.
چین از سال 2008 ناوگان نیروی دریایی خود را برای عملیات حفاظت از کشتیها در خلیج عدن و آبهای نزدیک سومالی اعزام میکند.
خلیج عَدَن خلیجی است در جنوب یمن که از سمت جنوب با کشور سومالی و از سوی غرب با کشور کوچک «جیبوتی» همسایه است. از سمت غرب به بابالمندب و دریای سرخ و از سمت شرق با اقیانوس هند مرتبط است و جزئی از این اقیانوس بشمار میآید. این خلیج محل زندگی دزدان دریایی است.