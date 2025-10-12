به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن ، این چهل و هشتمین ناوگان نیروی دریایی چین است که برای انجام ماموریت عازم آب های خلیج عدن می شود. این ناوگان شامل یک ناوشکن موشک‌انداز، یک ناوچه موشک‌انداز و یک کشتی تدارکاتی است و دو بالگرد و ده‌ها نیروی ویژه نیز همراه آن هستند.

چین از سال 2008 ناوگان نیروی دریایی خود را برای عملیات حفاظت از کشتی‌ها در خلیج عدن و آب‌های نزدیک سومالی اعزام می‌کند.

خلیج عَدَن خلیجی است در جنوب یمن که از سمت جنوب با کشور سومالی و از سوی غرب با کشور کوچک «جیبوتی» همسایه است. از سمت غرب به باب‌المندب و دریای سرخ و از سمت شرق با اقیانوس هند مرتبط است و جزئی از این اقیانوس بشمار می‌آید. این خلیج محل زندگی دزدان دریایی است.