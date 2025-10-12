به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دبیر اجرایی هجدهمین سوگواره ملی مهر محرم در استان سمنان گفت: این سوگواره ملی در محورهای اصلی ایران حسین (ع) و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران؛ صحن امام رضا (ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی برگزار می شود.

وی گفت: این سوگواره ملی در قالب‌های عکس و مجموعه عکس، فیلم کوتاه شامل مستند کوتاه ، داستانی کوتاه، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ و انتشار محتوا با هشتگ های #ایران_حسین و #انا_علی_العهد اجرا می شود.

دبیرخانه هجدهمین سوگواره ملی مهر محرم برای مطالعه فراخوان، اطلاع از جوایز و نحوه ارسال آثار به نشانی MehreMoharram.ir در دسترس علاقمندان است .

اختتامیه هجدهمین سوگواره ملی مهر محرم سُآذر ماه در سمنان برگزار شود.