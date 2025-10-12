پخش زنده
جوان ۱۷ ساله مشهدی، دو مدال طلای مسابقات پاراوزنهبرداری جوانان جهان در مصر را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به گزارش روابطعمومی هیأت ورزشهای جانبازان و توانیابان خراسان رضوی، امیرعلی اسحاقنیا، در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم با مهار وزنههای ۱۶۵ و ۱۷۱ کیلوگرم، بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.
این ملیپوش جوان در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرم بازماند، اما با ثبت مجموع ۳۳۶ کیلوگرم، دومین مدال طلای خود را نیز کسب کرد تا با دو نشان طلا به کار خود در این رقابتها پایان دهد.
محمدمهدی آخوندی، رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و توانیابان خراسان رضوی، ضمن تبریک این موفقیت به امیرعلی اسحاقنیا و جامعه ورزش استان اظهار داشت:
درخشش این قهرمان نوجوان نشاندهنده ظرفیت بالای ورزشکاران خراسان رضوی در میادین بینالمللی است و امیدواریم با حمایتهای بیشتر، شاهد تداوم موفقیتهای او در رده بزرگسالان نیز باشیم.
رقابتهای پاراوزنهبرداری جوانان جهان با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کشور در کشور مصر برگزار شد.