به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مهدی مهدوی کیا گفت:در اجرای طرح ارتقای انضباط اجتماعی ۱۱ واحد صنفی، قهوه خانه و سفره خانه متخلف ددر بروجرد پلمب شد .

فرمانده انتظامی بروجرد افزود: برگزاری هرگونه مراسم غیرمجاز، پارتی‌های شبانه و انتشار محتوا‌های نامناسب در اماکن عمومی تخلف بوده و پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به رضایت مندی شهروندان از اجرای این گونه طرح‌ها، از شهروندان خواست هرگونه تخلف و ناهنجاری را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.