همزمان با آیین سراسری بهرهبرداری از طرحهای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی کشور، ۲۲ طرح آموزشی و ورزشی اداره کل نوسازی در استان گیلان بهصورت متمرکز در دبستان شهید صلاحکار رشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ همزمان با آیین سراسری بهرهبرداری از طرحهای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی کشور، ۲۲ طرح آموزشی و ورزشی اداره کل نوسازی در استان گیلان امروز با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، مدیران کل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و اعضای مجمع خیرین مدرسهساز استان بهصورت متمرکز در دبستان شهید صلاحکار رشت افتتاح شد.
سهم گیلان از این طرح شامل ۲۲ پروژه آموزشی و ورزشی، شامل ۱۹ مدرسه با ۱۱۱ کلاس درس و سه سالن ورزشی است که برای تکمیل این طرحها در مجموع بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
استاندار گیلان در این آیین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی، گفت: افتتاح این پروژهها گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و ایجاد محیطی شاد و پویا برای دانشآموزان گیلانی است.
هادی حق شناس توسعه سرانه آموزشی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی در گیلان که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید است، نقشی مؤثر در گسترش عدالت آموزشی در سطح استان دارد.
وی با قدردانی از تلاش خیرین مدرسهساز، پیمانکاران و مدیران حوزه آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان اظهار داشت: توسعه فضای فیزیکی مدارس در کنار ارتقای محتوای آموزشی از اولویتهای دولت در استان است.
در این مراسم سالن ورزشی راکتی مدرسه شهید صلاحکار رشت نیز به عنوان یکی از طرحهای شاخص ورزشی استان افتتاح شد.
این سالن با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۲۸ میلیارد تومان ساخته شده و دارای امکانات استاندارد برای رشتههای اسکواش، بدمینتون و تنیس روی میز است.
استاندار گیلان در پایان با حضور در کلاس درس دانشآموزان پایه سوم این دبستان، در فضایی صمیمی با آنان گفتوگو و برایشان موفقیت و آیندهای درخشان آرزو کرد.