جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی، جنوبی و مرکزی خوزستان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتا پایدار بر استان تا اواسط هفته است.

همچنین از اواخر وقت امشب تا اواخر روز سه شنبه (بویژه روز سه شنبه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی، جنوبی و مرکزی خواهد شد.

در این ایام وقوع مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و ساحلی دور از انتظار نیست. از فردا تا پایان هفته روند افزایش دما پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته کشاورزی اهواز و شوش با دمای ۳۶.۶ و بستان با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.