وزیر آموزش و پرورش از بهرهبرداری ۲۴۰۷ مدرسه از تعداد ۷۷۳۰ مدرسه که در دستور کار آموزش و پرورش است، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در مراسم طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، درباره دستاوردهای یکساله این نهضت، گفت: توسعه عدالت آموزشی را با دو رویکرد متفاوت شروع کردیم؛ نخست رویکرد مشارکتمحوری و اتکا به مردم و گروههای جهادی و بخشهای مختلفی بود که میتوانند به آموزش و پرورش کمک کنند.
وی افزود: دوم رویکرد و نگاه به آینده و آنچه بود که دانشآموزان ایرانی در آینده به آن نیاز دارند. با نگاه تربیت دانشآموز آینده تاثیرگذار در سرنوشت ایران در ۶ محور، کار را دنبال کردیم. فکر نکنید ما فقط مدرسه میسازیم. نخستین اقدام ساخت فضای آموزشی و توسعه عدالت با رویکرد ساخت مدرسه است که امروز در گام نخست ۲۴۰۷ مدرسه از ۷۷۳۰ مدرسه در دستور کار به بهرهبرداری میرسد. به همین تعداد نیز در فاز دوم در دهه فجر و فاز بعدی یعنی پس از عید به بهرهبرداری میرسد.
وزیر آموزش و پرورش نگاه دوم نهضت مذکور را استانداردسازی تجهیزات مدارس عنوان و تصریح کرد: سامانه تجهیزات مدارس را آماده کردیم تا تمام تجهیزات مدارس کشور در آن بارگزاری شود و بعد، استانداردسازی تجهیزات را تکمیل کنیم. سومین گام، بهسازی کلاسهای درس قدیمی است. بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه در قالب ۱۱۰ هزار کلاس درس با گروههای جهادی دانش آموزی بهسازی شدند. ۸ هزار گروه جهادی بیش از ۱۱۳ هزار کلاس درس که ۷۰ هزار مورد آن آماده بهرهبرداری شده است را بهسازی کردند. این علاوه بر ساخت یک فضا، ساخت یک فرهنگ را در دل جامعه جاری میکند.
کاظمی درباره استانداردسازی فضای ورزشی مدارس نیز افزود: ۲۸۶۳ طرح با مشارکت مردم و دهیاری و شوراها بهرهبرداری میشود که تقریبا ۱۶۰۰ مورد آن فقط چمن مصنوعی است. توسعه عدالت با رویکرد ارتقاء کیفیت کار معلم و مدیر مدرسه نیز در دستور کار است که تمام معلمان و مدیران را در قالبهای مختلف و با روشهای مختلف به استانداردهای مهارتی لازم برای تدریس آماده میکنیم.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، این وزارتخانه برای استانداردسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی تاکنون حدود ۲۲ هزار کلاس درس را هدفگذاری کرده است.
وی افزود: خیران در این حوزه رکورد زدند و تاکنون حدود ۱۷.۶ همت مشارکت کردند، در حالی که سال قبل ۱۸.۶ همت کمک کردند.
کاظمی تصریح کرد: نوع نگاه و مشارکت خیران، امروز افتخار بزرگی برای نظام تعلیم و تربیت است. این اقدامات بخشهای ملموس و محسوس سرمایهگذاری در نظام تعلیم و تربیت است، اما اثرات آن را در آینده باید دید. امیدوارم بهترین دانشآموزان برای ایرانی عزتمند تربیت کنیم تا نسل آینده ایران را به قله رفیع اقتدار برسانند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با تشکر از استاندار تهران برای اجرای این طرحها گفت: استان تهران در این حوزه با داشتن ۶۳۰ طرح رتبه اول در سطح کشور را دارد.