طرح ملی جینف با هدف ایجاد نظام یکپارچه آدرسدهی و کدگذاری مکانها با پیشرفت ۹۰ درصد در استان سمنان در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل پست استان سمنان گفت: طرح جینف(نشانیگذاری مکانمحور) در این استان با هدف توسعه دولت الکترونیک اجرا می شود.
محمدحسن آقایی افزود: جینف با هدف ایجاد نظام یکپارچه آدرسدهی و کدگذاری مکانها برای خدمترسانی بهینه طراحی شده است و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴ بهطور کامل در بخشهای شهری و روستایی استان سمنان اجرا شود.
وی گفت: طرح جی نف در حال حاضر در ۱۰۰ درصد مناطق روستایی استان اجراشده و در مناطق شهری هم تا پایان آذر اجرایی میشود.
مدیرکل پست سمنان در ادامه به عملکرد ادارهکل پست در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این مدت، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار مرسوله ارسال و ۲۰۰ هزار مرسوله توزیع شده است که نشاندهنده فعالیت گسترده پست استان است.
آقایی همچنین از اجرای برنامه جذب یکهزار و ۲۰۰ کاربر برای اجرای طرح «روستابازار» خبر داد و تاکید کرد : هدف این طرح، تسهیل در فروش محصولات روستایی و تقویت اقتصاد محلی است.
وی افزود: ادارهکل پست استان سمنان با ارتقای بین شش تا هشت رتبه نسبت به سال گذشته، هماکنون در جایگاه ششم کشور از لحاظ توزیع به موقع مرسولات، ارسال سریع و رضایتمندی مردم قرار دارد.
مدیرکل پست استان سمنان به اقدامات این ادارهکل در حوزه زیرساخت شهری اشاره کرد و گفت: پلاککوبی معابر، به ویژه در مناطق شهری ضعیف، با امضای تفاهمنامه با شهرداری ۲۱ شهر استان در حال انجام است تا دسترسی مردم به خدمات پستی بهبود یابد.
در حال حاضر ۱۷۶ دفتر پستی در نقاط مختلف استان سمنان برای ارائه خدمات به شهروندان فعال است.