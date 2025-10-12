در دنیای امروز، انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از منابع مهم و پاکِ تامین انرژی، فناوری‌های پزشکی، دارویی و کشاورزی عنوان می‌شود.

انرژی هسته‌ای یکی از منابع پاک انرژی در جهان است که کمترین گاز‌های گلخانه‌ای را منتشر می‌کند.

بسیاری از کشور‌های جهان، تقاضای فزاینده‌ای برای استفاده از انرژی هسته‌ای دارند، زیرا یک منبع انرژی قابل اعتماد و همیشه در دسترس است. انرژی هسته‌ای با تولید مقادیر زیادی برق بدون کربن از کیفیت هوا محافظت می‌کند.

ظرفیت این انرژی برای تضمین استقلال انرژی و مقابله با وضعیت اضطراری آب و هوا بسیار ارزشمند است.

فناوری هسته‌ای در زمینه پزشکی برای کمک به پزشکان در تشخیص و بهبود بیماران، تصویربرداری پزشکی، درمان‌های تخصصی سرطان و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شود.

اما این سؤال مطرح است: مردم درباره‌ی مزایای این فناوری چه نظری دارند؟