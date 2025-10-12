به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،به گزارش روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ با معرفی برترین‌ها در سالن الغدیر ارومیه به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها که به مدت سه روز با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور آسیایی برگزار شد، در رشته کشتی پهلوانی، علیرضا صحرایی کشتی‌گیر مشهدی، با غلبه بر تمامی رقبای خود، عنوان قهرمانی و مدال طلای آسیا را از آنِ خود کرد.

در این دوره از مسابقات ورزشکارانی از کشور‌های ایران، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی و قرقیزستان حضور داشتند.