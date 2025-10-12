افتتاح سالن ورزشی مدرسه شهیدین قاسمی در بیرجند
همزمان با افتتاح ۲۴۰۰ طرح در نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی کشور سالن ورزشی مدرسه شهیدین قاسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، استاندار در آئین افتتاح این طرح از طرح توسعه عدالت در فضای آموزشی کشور به عنوان برنامهای ماندگار نام برد و گفت: قریب به ۱۰۵ پروژه با بیش از ۴۵۰ کلاس درس در ۱۲ شهرستان احصاء و برای تمامی پروژهها ۱۰۵ مدیر مشخص شده که تاکنون تقریباً ۵۰ درصد پروژهها به اتمام رسیده است.
هاشمی از تحویل تعدادی از پروژهها تا پایان مهر ماه به آموزش و پرورش خبر داد و افزود: کلاسهای کانکسی و خشت و گلی تبدیل به کلاس درس و پروژههای نیمه تمام به بهرهبرداری رسیده است.
وی گفت: سرانه فضای آموزشی در استان افزایش یافته و دو پروژه هم که به مدت ۱۵ و ۱۷ سال معطل مانده بود بهرهبرداری شده و امروز هم سالن ورزشی شهید قاسمی با دستور رئیس جمهور افتتاح میشود.
هاشمی از برگزاری اولین نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان در ۲۶ مهرماه و برگزاری رویداد ایران جان بعنوان برنامههای شاخص و برتر استانی نام برد و گفت: کارکنان صدا و سیما چندین ماه در تدارکات هرچه بهتر برگزار کردن برنامه ایران جان در سطح استان هستند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هم در این مراسم گفت: ۵۸ پروژه در مهرماه افتتاح خواهد شد که این پروژهها شامل فضاهای آموزشی و ورزشی است.
رخسار پور افزود: خراسان جنوبی با سرانه فضای آموزشی ۶.۷ دهم متر مربع به ازای هر دانش آموز از سرانه متوسط کشوری بالاتر است و در شهرستان بیرجند با ۴.۷ متر مربع با کمترین سرانهی فضای آموزشی مواجه هستیم.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ فضای آموزشی در شهرستان بیرجند در حال احداث است که امیدواریم کمبود فضای آموزشی تا حدودی جبران شود.
سالن ورزشی مدرسه شهیدین قاسمی بیرجند ۶۰۰ مترمربع زیربنا دارد و برای احداث آن ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
گفتنی است در این مراسم همزمان با سراسر کشور سالن ورزشی مدرسه شهیدین قاسمی و ۴۲ پروژه شامل ۱۲۷ کلاس درس نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.