به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وحید شمسایی که ۱۴ بازیکن را برای سفر به روسیه انتخاب کرده بود، در آخرین لحظه ناگزیر شد لیست را تغییر دهد تا تیمش از امروز تمرینات خود را برای بازی با روسیه آغاز کند.

عملکرد در مقدماتی جام ملت‌های آسیا

شمسایی در این باره گفت: گام اول را در مقدماتی جام ملت‌های آسیا با قدرت برداشتیم، بدون گل خورده و با ۲۶ گل زده عملاً بهترین عملکرد را بین تمام تیم‌های آسیایی داشتیم و حالا تمرکزمان روی بازی دوستانه با روسیه، مسابقات کشور‌های اسلامی و بعد هم جام ملت‌هاست. البته اگر بدبیاری‌ها بگذارند.

بدشانسی رقیب اصلی تیم ملی

در توضیح منظور از بدبیاری، شمسایی افزود: من اهل بهانه‌جویی نیستم، اگر ضعفی باشد قبول می‌کنم، اما واقعاً این حجم از بدشانسی خسته‌کننده شده. هر تورنمنتی می‌رویم، یک اتفاق عجیب می‌افتد. وقتی تازه هدایت تیم را گرفتم، در دوران قرنطینه و کرونا با سختی به جام ملت‌های کویت رفتیم و با نتایج عالی به فینال رسیدیم. در فینال مقابل ژاپن بازی‌ای را باختیم که به اذعان کارشناسان باید حداقل با چهار گل اختلاف می‌بردیم.

مشکلات سفر‌ها و مصدومیت‌ها

شمسایی درباره مشکلات سفر‌ها گفت: وقتی می‌خواستیم برویم جام ملت‌های تایلند، بهترین بازیکن تیم مصدوم شد، پرواز‌ها به دلیل ترور اسماعیل هنیه تعطیل شد و تا مرز حذف از مسابقات پیش رفتیم. کار به جایی رسید که تصمیم گرفتیم از تهران تا وان ترکیه با اتوبوس برویم! به زحمت توانستیم یک پرواز هماهنگ کنیم و در مسیر برعکس حرکت کنیم، یعنی اول رفتیم آنکارا بعد از آنجا رفتیم بانکوک! پرواز طولانی و پر استرس.

وی درباره جام جهانی نیز گفت: در جام جهانی هم چند بازیکن سرما خوردند که واقعاً روی عملکردشان اصر داشت، از طرف دیگر سیدبندی‌های عجیبی هم صورت گرفت که کاملاً به ضرر تیم‌های صدرنشین هر گروه بود. مثلاً فرانسه که ۴-۱ به ما باخت، به راحتی تا جمع چهار تیم رفت و ما به مشکل خوردیم. در حالیکه سیدبندی باید به سود تیم‌های برتر باشد نه به ضررشان!

لغو مسابقات دوستانه کافا در کیش

شمسایی ادامه داد: در حالی که هماهنگی برای برگزاری بازی دوستانه واقعاً سخت بود، خوشحال بودیم در مسابقات کافا به میزبانی کیش فرصت چند دیدار تدارکاتی داشته باشیم، اما حمله اسرائیل باعث شد مسابقات عملاً لغو شود.

مصدومیت‌های اخیر بازیکنان

وی درباره مصدومیت بازیکنان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا گفت: سه هفته پیش، در آخرین بازی لیگ برتر، مسلم اولادقباد مصدوم شد، دست بهزاد رسولی شکست و ابوالفضل افضلی در چند ثانیه مانده به پایان بازی زانویش آسیب دید. بازیکنان جایگزین معرفی شد و با یک جلسه تمرین به مسابقات رفتیم، اما در برگشت مهدی مهدی‌خانی انگشت پایش شکست. حالا هم برای بازی با روسیه مصدومیت و غیبت بازیکنان ادامه دارد.

شمسایی افزود: الان هم برای مسابقه با روسیه یک دفعه AFC اعلام کرد مسلم اولادقباد و سالار آقاپور که در لیست اعزامی بودند نامزد انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا شده‌اند و باید بروند عربستان، با این شرایط کنار آمده بودیم که محمدحسین درخشانی بازیکن کلیدی‌مان که در لیست روسیه بود امروز مصدوم شد!

چالش‌های تاکتیکی مقابل روسیه

شمسایی درباره شرایط آماده‌سازی تیم گفت: اگر بخواهم با جزئیات بگویم، لیست بالابلندی می‌شود. نمی‌خواهم بگویند شمسایی بهانه می‌آورد. نه، بهانه نیست، اما در فوتسال فقط پنج بازیکن می‌توانند همزمان بازی کنند و هر بار بازیکنان آماده مصدوم می‌شوند. پازل تاکتیکی به هم می‌خورد و زحمات برای هماهنگی خروج بازیکن از کشور هدر می‌رود. با این حال به مصاف روسیه می‌رویم که یکی از بهترین تیم‌های جهان است و هیچکس مشکلات پشت صحنه را به یاد نمی‌آورد.

اولین و بزرگ‌ترین حریف؛ بدشانسی

شمسایی در پایان گفت: بزرگ‌ترین رقیب ما در حال حاضر بدشانسی است. من و کادر فنی و بازیکنان تلاش می‌کنیم در دو دیدار مقابل روسیه بهترین عملکرد را داشته باشیم و از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنیم. مهم‌ترین حریف ما بدشانسی است و قبل از هر تورنمنتی باید این حریف را شکست بدهیم!