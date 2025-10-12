در مرحله نخست طرح‌های نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی،۳۳ فضای آموزشی استان با حضور استاندار ایلام به بهره برداری رسید.

مرحله نخست بهره‌برداری از طرح‌های نهضت توسعه عدالت فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی استان ایلام با عنوان مهر پر افتخار همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در این مرحله ۱۰۹ کلاس در قالب ۳۳ فضای آموزشی به متراژ ۱۲۶۶۵ مترمربع به بهره‌برداری رسید که ۳۲۰۰ دانش‌آموز از فضا‌های جدید آموزشی بهره‌مند خواهند شد.

انجام ۵۲۰۰۰ متر مربع ایزوگام، ۳۷۰۰۰ متر مربع آسفالت، ساخت ۵۵ چشمه سرویس بهداشتی مدارس، تعمیر ۱۰۰۰ نیمکت از جمله سایر خدمات ارائه شده‌ای بود که در قالب مرحله نخست مهر پرافتخار اجرا شد.