سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از کشف و توقیف ۱۰ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده غیرمجاز در این شهرستان خبر داد که قصد انتقال به استان تهران را داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از کشف و توقیف ۱۰ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد که قصد انتقال غیرقانونی به استان تهران را داشتند.

عباسعلی پورمند گفت: این عملیات در قالب گشت مشترک با حضور نیروهای پلیس امنیت اقتصادی، پلیس راه، نماینده دامپزشکی و کارشناسان جهاد کشاورزی سوادکوه و طی ۱۰ شب بازرسی متوالی در منطقه آزادمهر پل سفید انجام شد.

وی افزود: سودجویان و متخلفان قصد انتقال این محموله‌های غیرمجاز به استان تهران را داشتند که این محموله‌ها شناسایی و توقیف و بلافاصله به کشتارگاه صنعتی آلاشت منتقل و تحت نظارت کامل کشتار شدند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه با اشاره به اهداف این اقدامات تأکید کرد: این بازرسی‌ها در راستای اجرای مقررات و با اهداف مهمی از جمله مقابله با قاچاق مرغ زنده، صیانت از سلامت محصولات پروتئینی عرضه شده به مردم و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قانونی انجام می‌شود.

پورمند در پایان هشدار داد: هرگونه نقل و انتقال و عرضه مرغ زنده بدون مجوزهای لازم، غیرقانونی است و جهاد کشاورزی سوادکوه با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی، با هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.