محسن برمهانی معاون سیمای صداوسیما در پیامی، درگذشت هنرمند ارزشمند، بازیگر محبوب و با بصیرت تلویزیون، محمد کاسبی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تسلیت معاون سیمای رسانه ملی به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
محمد کاسبی هنرمندی بود از جنس مردم و ایمان، مردی که هنر را آیینهای برای صداقت، خدمت و حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی میدانست.
او نه فقط بر صفحه تلویزیون، بلکه در دل مردم زیست، با بازیهایش لبخند، امید و اخلاق را به خانهها آورد و با منش متعهد و مؤمنانهاش، مرام هنرمند انقلابی را معنا کرد.
زندهیاد کاسبی در کار و گفتار، دل در گرو شهدا داشت؛ از یاد حاج قاسم گفت، برای ارزشهای دفاع مقدس ایستاد و تمام عمرش را در مسیر روشن هنر متعهد و مردمی گذراند.
او از هنرمند بودن فراتر رفت و به یک الگو بدل شد؛ الگویی از «هنر با ایمان»، «طنز با اخلاق» و «انسان با بصیرت».
درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری متعهد کشور و میلیونها بینندهای که با آثارش زیستهاند، تسلیت میگویم.
یاد و نامش جاودانه و در حافظه فرهنگی ملت بزرگ ایران خواهد ماند.