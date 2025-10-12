قتل در کوهدشت ،دستگیری در تهران
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری قاتل فراری یک شهروند کوهدشتی در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
سرهنگ علی امانی گفت: در پی وقوع يک فقره قتل در یکی از مناطق کوهدشت، رسیدگی به موضوع در دستور کار پليس این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: مأموران پليس آگاهی کوهدشت با اشراف اطلاعاتی،قاتل را در تهران شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در مخفيگاهش دستگير کردند.
وی علت قتل را اختلافات قبلی قاتل با مقتول اعلام کرد و بیان کرد:متهم برای سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضایی شد.