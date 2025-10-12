به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رسول کاظمی مدیر تحصیلات تکمیلی و استعداد‌های درخشان دانشگاه گفت: در مرحله نهایی سی امین دوره المپیاد علمی-دانشجویی کشور که با حضور دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد، فاطمه فرجی مورچگانی در رشته علوم تربیتی، شایان نم نبات در رشته مهندسی صنایع و محمد علی میرزائی در رشته آمار موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

دانشگاه کاشان در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد و هم اکنون دارای ۳۱۳ عضو هیئت علمی، ۹ هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۲۵۰ کد رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.