بدین‌ترتیب دیدار تیم چادرملو اردکان مقابل خیبر خرم‌آباد از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با حضور هواداران برگزار خواهد شد.

امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، بازدید نهایی از این مجموعه با حضور داوود رفعتی دبیر کارگروه استاندارسازی ورزشگاه‌های کشور انجام شد و پس از بررسی‌های میدانی، آمادگی کامل ورزشگاه برای برگزاری مسابقات لیگ برتر مورد تأیید قرار گرفته است.

سید احمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد درخصوص تلاش های شبانه روزی برای رفع ایرادات این ورزشگاه گفت: زیرسازی و تعویض چمن ورزشگاه با کشت چمن طبیعی چهار فصل، گرمایش چمن طبیعی، جایگاه خبرنگاران، تعمیر تابلوی ورزشگاه داخل زمین، افزایش نور ورزشگاه در مرحله اول و تعویض و تعمیر اتاق کنفرانس خبری از جمله اقدامات انجام گرفته است.

وی همچنین تعویض ورودی خبرنگاران، تعمیر و افزایش میکسدون تیم ها، تعمیر ورودی تیم‌ها و رمپ اتوبوس‌های اتاق رسانه، اتاق یگان ویژه، اتاق توپ جمع کنان، اتاق عکاسان و استودیوی صداوسیما در مرحله دوم را مهمترین اقدامات انجام شده برای آمادگی ورزشگاه شهید نصیری برای میزبانی از بازی‌های چادرملو در لیگ برتر برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: برای بهسازی ورفع ایرادات و آمادگی ورزشگاه شهید نصیری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.