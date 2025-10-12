به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم بدرقه تیم فوتبال نیشکر امیرکبیر به عنوان نماینده فوتبال جمهوری اسلامی ایران و نماینده خانواده بزرگ نیشکر امروز یکشنبه ۲۰ مهر با حضور عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مجتبی ظفری‌پور مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، حمید بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، منصور همدان‌نژاد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت امیر کبیر و علی مدحجاوی مدیرعامل شرکت سدادفام نیشکر در اهواز برگزار شد.

سیدحسام مرتضوی، حامد قاسمی، ولید صباحی مقدم، علی روشن‌پور، صادق دلپسند، علی عامری، عبدالله زویدان‌پور، عارف آلبوخنفر، حسین هاشمی، پیام فقیهی، پدرام محمدی و ستار دراجی به عنوان بازیکن و محمدامین طرفیان به عنوان سرمربی و جمال فتاحی به عنوان سرپرست در این دوره از مسابقات حضور دارند

مسابقات جهانی شرکت‌ها (ورزش کارگری) با حضور ۳۰ کشور در ۱۵ رشته و یک‌هزار شرکت کننده از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در شهر دبی امارات برگزار خواهد شد.

در این مراسم مدحجاوی مدیر عامل شرکت سدادفام نیشکر ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان و بازیکنان حضور یک تیم نیشکری در مسابقات جهانی را نقطه عطفی در ورزش کارگری استان و توسعه نیشکر دانست.

وی همچنین به حضور این تیم در مسابقات جهانی در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: پس از اینکه بازیکنان از قرار گرفتن در مقابل تیم رژیم اشغالگر اسرائیل اجتناب کردند این تیم به مدت ۵ سال محروم شد، اما با تلاش و پشتکار بازیکنان تیم کشت و صنعت امیر کبیر بار دیگر قهرمان کشور شد و سهمیه حضور در بازی‌های جهانی در یونان را کسب کردند ولی به دلیل پاره‌ای از مشکلات از حضور دراین مسابقات جا ماندند.

مدحجاوی افزود: با همت و حمایت گسترده آقای ناصری و آقای همدان‌نژاد و همچنین برنامه ریزی همکاران در امور ورزش توسعه نیشکر، حضور تیم نیشکر امیرکبیر در بازی جهانی در سال جاری فراهم شده است.

حمید بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان نیز در این مراسم از وسعت دید و توجه مدیر عامل توسعه نیشکر و صنایع جانبی به امور ورزش و مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی کرد و از دیگر صنایع استان به الگوبرداری از شرکت توسعه نیشکر در راستای حمایت ورزش کارگری دعوت کرد.

وی همچنین گفت: قهرمانی در مسابقات کشوری و راهیابی به مسابقات جهانی افتخار بزرگی برای استان خوزستان به شمار می‌آید که توسط شما بازیکنان مستعد رقم خورده است که جای تشکر و قدردانی دارد.

همچنین مجتبی ظفری‌پور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در ابتدا از حضور خود در میان ورزشکاران ابراز خوشحالی کرد و افزود: ورزش و تندرستی در میان کارکنان صنایع مختلف بی شک شکوفایی و پیشرفت صنایع را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین از تلاش‌های هیأت ورزشی کارگری استان خوزستان و انتخاب آن به عنوان برترین هیأت ورزشی کشور تشکر و قدردانی کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خاطر نشان کرد: این دستاورد نتیجه حمایت مستقیم صنایع مختلف است که در این میان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سنگ تمام گذاشته است.

ظفری پور از توجه و حمایت ناصری از ورزش کارگری به صورت ویژه تشکر کرد و افزود: نکته‌ای حائز اهمیت این است شرکت توسعه نیشکر ورزشکاران خود را به مسابقات اعزام می‌کند، در صورتی که اغلب صنایع دیگر به اسپانسری اعزام تیم‌ها بسنده می‌کنند.

همچنین همدان‌نژاد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت امیرکبیر در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات ورزشکاران، گفت: امیدوارم که بازیکنان همانگونه که موفقیت در این مسابقات را پیش‌روی خود قرار دادند، مسائل اخلاقی را مدنظر قرار داده و به عنوان نماینده شایسته کشورمان در این مسابقات ظاهر شوند.