به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: امروز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آتش‌نشانی‌های استان گیلان، آخرین مرحله از جذب نیرو‌های متخصص و جوان به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، ۷۷ نفر از داوطلبان پس از موفقیت در مراحل آزمون، برای خدمت در ۷ شهر استان گیلان شامل رشت ۴۵ نفر، بندرانزلی، تالش، آستارا، آستانه اشرفیه، شلمان و لولمان انتخاب شدند و رسالت خطیر حفظ جان و مال مردم را بر عهده خواهند گرفت.

داوطلبان می‌توانند برای مشاهده نتایج خود، به کارتابل شخصی در سایت جهاد دانشگاهی مراجعه کنند.