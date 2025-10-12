معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به عملکرد موفق صنعت نفت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: فرماندهی واحد، ساختار منسجم و دستورعمل‌های دقیق، رمز پایداری جریان انرژی در کشور بود.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، در حاشیه نشست فرماندهان ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت نفت در مشهد مقدس گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، صنعت نفت با تکیه بر فرماندهی واحد، ساختار منسجم و دستورعمل‌های دقیق توانست جریان پایدار انرژی کشور را بدون وقفه حفظ کند؛ موفقیتی که به‌عنوان الگویی برای مدیریت بحران‌های آینده مطرح است.

وی افزود: در طول بحران، با وجود افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی، در هیچ منطقه‌ای از کشور حتی مناطق سخت‌گذر، کمبودی در تأمین انرژی مشاهده نشد.

شاکری ادامه داد: مدیریت هوشمندانه و اقدام‌های پیشگیرانه در تأسیسات نفتی باعث شد آسیب‌ها به حداقل برسد و ایمنی نیرو‌های انسانی و جوامع پیرامونی حفظ شود. فرماندهی متمرکز و وجود دستورعمل‌های از پیش تدوین‌شده، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌ها و استمرار فعالیت‌ها داشت.

معاون وزیر نفت بر ضرورت تداوم آمادگی و اجرای برنامه‌های مقاوم‌سازی در صنعت نفت تأکید کرد و گفت: با درس‌آموزی از این تجربه و تدوین برنامه‌های جدید، تاب‌آوری بخش‌های کلیدی صنعت نفت افزایش می‌یابد و این صنعت آماده‌تر از همیشه در برابر تهدید‌های احتمالی عمل خواهد کرد.

در ادامه، شهرام احمدی، مدیرکل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت، با بیان اینکه ایمنی نخستین لایه پدافند غیرعامل در صنعت نفت است، گفت: آمادگی کامل تجهیزات آتش‌نشانی و گروه‌های واکنش در شرایط اضطراری، نقش مهمی در افزایش مصونیت و تاب‌آوری تأسیسات دارد. پدافند غیرعامل امروز دیگر محدود به حوزه اچ‌اس‌ئی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای تضمین پایداری انرژی و امنیت ملی کشور به‌شمار می‌آید.

احمدی مجتمع گازی شهید هاشمی‌نژاد را یکی از الگو‌های موفق در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست معرفی کرد و گفت: حضور نیرو‌های متخصص و متعهد در این مجموعه، نقطه قوتی برای صنعت نفت کشور است.

در بخش پایانی این نشست، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با تأکید بر نقش کلیدی وزارت نفت در ارتقای مصونیت زیرساخت‌های حیاتی گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه با نادیده گرفتن همبستگی مردم، مرتکب اشتباه راهبردی شد و همین موضوع یکی از عوامل اصلی شکست آنان بود.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورعمل‌های جامع پدافند غیرعامل افزود: این دستورعمل‌ها سناریو‌ها و ریسک‌های محتمل را شناسایی کرده و شیوه‌های کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری را مشخص کرده‌اند. اجرای دقیق این الزامات در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت ضروری است.