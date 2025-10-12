پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساختهای ورزشی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، از آغاز طرح ویژه رسیدگی قضایی به رانندگیهای هنجارشکنانه شبانه و حرکات نامتعارف از ابتدای آبانماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، جلال آفاقی در آیین کلنگزنی مجموعه رفاهی و ورزشی شهرداری اردبیل، ضمن تقدیر از عملکرد مدیران شهری، اظهار کرد: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، اقدامات زیرساختی و فرهنگی انجامشده در سطح شهر طی ۱۰ سال گذشته، بینظیر و قابلتقدیر بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به حوزه ورزش، افزود: هر جا که امکان تخلیه هیجانات جوانان و فضاهای ورزشی مناسب مهیا باشد، شاهد کاهش چشمگیر آسیبهای اجتماعی خواهیم بود؛ لذا توجه به حوزه ورزش باید بهطور جدی در دستور کار تمام متولیان امر قرار گیرد.
آغاز برخورد قاطع با مزاحمتهای شبانه از آبانماه
دادستان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به معضل حرکات نامتعارف برخی رانندگان در ساعات شبانه نظیر دور دور، هنجارشکنی، حرکات نمایشی و ایجاد صداهای ناهنجار اشاره کرد و تصریح کرد: اقدامات رانندگان متخلف سبب نارضایتی گسترده مردم شده و در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی، یک سری اقدامات قضایی و زیرساختی در دستور کار قرار گرفته است تا موضوع مزاحمتهای رانندگی بهطور ریشهای حل شود.
آفاقی در این خصوص تاکید کرد: از یکم آبانماه سال جاری هر خودرو و رانندهای که در سطح شهر اردبیل با حرکات نامتعارف، امنیت و آسایش مردم را بر هم بزند یا با ایجاد صداهای ناهنجار مرتکب رانندگی نامتعارف شود، به طرق مختلف شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: پرونده این افراد به جهت رسیدگی و اعمال برخوردهای لازم، در شعبه ویژهای که بدین منظور تعیین شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادستان اردبیل همچنین نیاز مبرم شهر اردبیل به پیست اتومبیلرانی استاندارد را یادآور شد و گفت: با ایجاد این پیست میتوانیم جوانان را به سمت تخلیه هیجاناتشان در یک فضای ایمن و قانونی سوق دهیم و از ایجاد مزاحمتهای موجود در سطح شهر جلوگیری کنیم.
آفاقی در پایان، به فضاسازیهای اخیر در فضای مجازی پرداخت و با انتقاد از وارونهنمایی چهره استان، عنوان کرد: متأسفانه برخی رسانهها با استناد به چند فیلم منتشرشده مربوط به نزاع و درگیریهای شخصی، تلاش دارند استان اردبیل را یک استان خشن و دارای آمار بالای درگیری نشان دهند.
وی تأکید کرد: همه مسئولان باید بهصورت شبانهروزی تلاش کنند تا چهره واقعی اردبیل بهعنوان "شهر مهربانی" به همگان معرفی شود.
دادستان اردبیل در پایان یادآور شد: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که آمار نزاع در۶ ماهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است و وارونهنماییها در فضای مجازی نباید این حقیقت را تحتالشعاع قرار دهد.