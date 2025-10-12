به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی جلالی در خصوص اقدامات به عمل آمده برای صدور اسناد تک برگ اراضی دولتی هویزه اظهار کرد: این اداره همسو با سیاست گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک برگ را در اولویت‌های کاری قرار داده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به شمار می‌رود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را می‌توان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

جلالی بیان داشت: با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده ۲ فقره سند تک برگ برای ۳۵ هکتار از اراضی دولتی شهرستان هویزه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی هویزه در پایان در خصوص وضعیت طرح‌های تفصیلی این شهرستان تصریح کرد: تهیه طرح تفصیلی شهر هویزه در دست اقدام است و مراحل اداری آن طی شده است.