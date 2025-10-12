رئیس کل بازرسی کردستان در نشست با اصحاب رسانه که برگزار شد، از بازگشت ۱۴ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد به چرخه تولید در کردستان خبرداد.

به مناسبت گرامیداشت چهل و چهارمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، عیسی هواسی در این نشست با تاکید بر تفکر جهادی اظهار کرد: ۴۷ کیلومتر کابل نوری در مدت ۲ هفته برای شهرک صنعتی سرینجیانه نصب شده که این سرعت در اجرای پروژه‌ها تنها با تفکر جهادی و همکاری مشترک دستگاه‌ها انجام شده است.

وی به ورود این سازمان به رفع بحران آب در بانه گریزی زد و گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در استان کردستان، حل بحران آب در شهر بانه بود که طی سال‌های اخیر، این منطقه با کمبود جدی منابع آب مواجه بوده، اما این مشکل با همکاری دستگاه‌ها و پیگیری‌های نظارتی و برنامه ریزی دقیق، در حال مرتفع شدن است.

هواسی تصریح کرد: با بسیج منابع و امکانات، آب از سد چراغ ویس به سد بانه منتقل شد تا از خشک‌سالی مطلق این شهر جلوگیری شود و این پروژه به عنوان یک نمونه بارز از تفکر جهادی و همت دستگاه‌های اجرایی با محوریت سازمان بازرسی به سرعت در حال اجراست.

هواسی با اشاره به اینکه در زمینه حفاظت از منابع طبیعی، اقدامات ویژه‌ای در استان کردستان انجام شده است، اظهار کرد: در یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، ۹۳۰ هکتار از جنگل‌های استان به دلیل تغییر کاربری یا تخریب توسط متخلفین تحت نظارت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های سازمان بازرسی، رسیدگی به مشکلات بافت‌های فرسوده در استان است اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از بافت‌های شهری در سنندج فرسوده و ناکارآمد هستند که این امر می‌تواند در صورت بروز بلایای طبیعی نظیر زلزله، بحران‌ساز باشد.

رئیس کل بازرسی کردستان در ادامه به جشنواره شفافیت اشاره کرد و گفت: نخستین جشنواره شفافیت در آذرماه امسال برگزار می‌شود تا عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی شده و دستگاه‌های برتر معرفی شوند چرا که شفافیت باید در تمام دستگاه‌ها حاکم باشد تا مبارزه با فساد مؤثر واقع شود.