در آیینی به‌صورت ویدیوکنفرانسی با حضور رئیس‌جمهور، مدرسه هفت‌کلاسه مرحوم علی‌محمد بنویدی در شهر سلفچگان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مراسم همزمان با بهره‌برداری از بیش از دو هزار و چهارصد فضای آموزشی در سراسر کشور و نیز ۲۳ طرح آموزشی و فرهنگی در استان قم برگزار شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در حاشیه این آیین گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها بیش از ۴۰ هزار مترمربع به مجموع زیربنای آموزشی و فرهنگی استان افزوده شده است.

احمدرضا اجتهادی افزود: در قالب طرح شهید عجمیان، ۲۰۰ فضای آموزشی و پرورشی تعمیر و بهسازی شده و این طرح‌ها با مشارکت مردم و در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی اجرا شده است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این افتتاح‌ها با برنامه ملی توسعه فضاهای آموزشی گفت: استان قم نیز همچون سایر استان‌ها، گام‌های مؤثری در مسیر عدالت آموزشی برداشته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم افزود: مدرسه خیرساز بنویدی که امروز به عنوان مرکز این برنامه در استان قم افتتاح شد، به همت خانواده خیر بنویدی احداث و دارای هفت کلاس درس است.

اجتهادی ادامه داد: در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، در مجموع ۱۸۰ کلاس درس و کارگاه فنی در استان قم به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین از اجرای ۶۰ طرح آموزشی و پرورشی دیگر در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: بخشی از این طرح ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و بخشی دیگر در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، در مجموع ۹۰ طرح با ۹۵۰ کلاس درس در این طرح در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود ۲۵۰ کلاس آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

فرماندار قم نیز در حاشیه این مراسم با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت چهاردهم گفت: پس از آغاز به کار دولت، رئیس‌جمهور شخصا بر توسعه عدالت آموزشی در کشور تأکید داشت و این موضوع در دستور کار تمامی استان‌ها قرار گرفت.

امیرعباس بقایی، افزود: هم‌اکنون حدود ۳۰۰ کلاس آموزشی در قم در حال احداث است و با مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی با سرعت مطلوبی پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی یکی از ارکان توسعه پایدار است، عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، ارتقای کیفیت آموزش در سراسر کشور، استانداردسازی فضاهای آموزشی و فراهم‌سازی فرصت برابر برای همه دانش‌آموزان است.





