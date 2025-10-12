به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی احمدی پوربندری درباره شرایط تیم اعزامی ایران، اظهار داشت: خدا را شکر شرایط تیم ایران با تمریناتی که انجام داده، خوب است و بازیکنان با آمادگی لازم وارد مسابقات می‌شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به مدال برنزی که سال گذشته در زیر ۱۹ سال جهان کسب کردیم، انشاالله امسال هم مقامی در شان والیبال ساحلی ایران کسب می‌کنیم.

مربی تیم ملی والیبال ساحلی با تشکر ویژه از رئیس فدراسیون والیبال، گفت: سید میلاد تقوی فعالیت شبانه روزی در والیبال دارد و توجه ویژه‌ای هم به والیبال ساحلی دارد.

رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی مکزیک برگزار می‌شود و تیم ملی ایران شنبه شب ۱۹ مهرماه تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد تا از آنجا راهی مکزیکوسیتی شود.