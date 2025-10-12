به مناسبت هفته ملی کودک، جشن روز کودک در مدارس کودکان با نیاز‌های ویژه در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این جشن‌ها که با هدف تقویت روحیه، افزایش نشاط و ایجاد لحظاتی متفاوت برای کودکان برگزار شد، برنامه‌هایی، چون عروسک‌گردانی و اجرای موسیقی شاد به اجرا درآمد.

هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی فراهم کردن زمینه شادابی و نشاط اجتماعی برای دانش‌آموزان دارای نیاز‌های ویژه و تقویت ارتباط آنان با محیط آموزشی است.

این جشن با استقبال پرشور دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان همراه بود و لحظاتی سرشار از لبخند و مهربانی در فضای مدارس رقم خورد.