سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: کوتاهی مدیران در ایجاد و رصد اشتغال پذیرفتنی نیست و با مقصرین برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری ۳۳درصد اشتغال محقق و در سامانه به ثبت رسیده است و برخی دستگاه‌های متولی عملکرد ضعیفی دارند گفت: اشتغال، دغدغه اول مردم و دولت است و کوتاهی مدیران در ایجاد اشتغال و ثبت آن در سامانه رصد قابل قبول نیست و با دستگاه‌های متخلف در این رابطه برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: مقوله اشتغال موضوعی است که کل مردم و جامعه با آن درگیر هستند و مسئولین باید آن را در رأس برنامه های‌شان قرار دهند.

دکتر مام عزیزی با اشاره به اهمیت وجود وجدان کاری، افزود: تعهد اداری و سازمانی، تلاش مسئولان و کارکنان برای ارائه خدمات مطلوب به منظور گسترش و رونق اشتغال است.

وی تأکید کرد: اشتغال‌زایی، سرمایه گذاری و تولید جزو تأکیدات مقام معظم رهبری و تعهدات قانون برنامه هفتم است که باید انجام شود.

سرپرست فرمانداری اشنویه از دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال و بانک‌های عامل خواست در پرداخت تسهیلات تسریع و از اهمال و کم کاری در تکریم مردم و ارائه خدمات پرهیز کنند.

در این جلسه سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیز با بیان گزارشی از ثبت تعهد اشتغال دستگاه‌ها در سامانه رصد، اذعان داشت: ابتدای سال سهمیه دستگاه‌ها به مدیران ابلاغ شده است و مصمم هستیم پیگیری رصد اشتغال را پیگیری نماییم.